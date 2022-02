Thuisbezorgd.nl stopt om 14.00 uur met bezorging om storm

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl stopt vanaf 14.00 uur met het bezorgen van maaltijden in vrijwel het hele land vanwege de storm Eunice.

In Maastricht en Heerlen zal nog wel worden bezorgd, omdat het daar code geel is. Mocht de storm ook in die regio oprukken, dan stoppen de bezorgers ook in die steden met hun werk.

Tot 13.00 uur worden nog orders aangenomen, vertelt de woordvoerster. “De bezorgers kunnen dan op tijd naar huis gaan.” In Rotterdam wordt misschien al eerder gestopt, als Eunice daar eerder aankomt. “We hebben in elke regio een team dat het weer in de gaten houdt en ervoor zorgt dat de bezorgers veilig hun werk kunnen doen.”

Op Twitter schrijft Thuisbezorgd.nl dat ze “de weersituatie nauw in de gaten” houden. Mocht de storm in de avond gaan liggen, dan kan er weer bezorgd worden, vertelt de persvoorlichter. “Maar alleen als het veilig is”.