Veiligheidsberaad bespreekt rapport Onderzoeksraad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandag de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Aanpak Coronacrisis, Deel 1 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Henk Korvinus, inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid, geeft digitaal een presentatie.

Het Veiligheidsberaad liet direct na de presentatie van het rapport van de Onderzoeksraad al weten dat de burgemeesters de kritiek onderschrijven dat er in het begin van de coronacrisis te veel aandacht is geweest voor de zorg. Daardoor was er volgens het beraad te weinig ruimte voor andere sectoren. De burgemeesters hebben er vaak op aangedrongen dat de maatschappelijke impact van crisis en maatregelen meer aandacht moest krijgen.

De digitale bijeenkomst maandag is een eerste bespreking van het rapport. Op 21 maart vergaderen de burgemeesters er diepgaander over. Maandag is minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid bij de presentatie en de bespreking.