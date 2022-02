Bij het Groningse Adorp is een automobilist tegen een omgewaaide boom gebotst. Hij raakte bekneld en is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie Groningen. Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur op de N361 tussen Adorp en Sauwerd.

Het lijkt erop dat deze man het vierde dodelijke slachtoffer is als gevolg van de storm Eunice. Eerder vrijdag overleden twee mensen in Amsterdam en een in Diemen nadat ze waren getroffen door omvallende bomen.