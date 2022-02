Zuiderzeeland sluit sluis in Zwarte Meer wegens storm

Waterschap Zuiderzeeland sluit vrijdag een deel van de Kadoelerkeersluis tussen het Zwarte meer en het Kadoelermeer om de Kop van Overijssel te beschermen tegen overstromingen. Het is volgens het schap uitzonderlijk dat de Kadoelerkeersluis wordt gesloten. In gesloten toestand werkt de sluis als een dijk voor het achterliggende gebied. Vaarverkeer is gestremd tot zaterdag 12.00 uur.

Het waterpeil in het IJsselmeer en het Ketelmeer was al hoog en is door storm Dudley nog verder opgestuwd. Vrijdag worden opnieuw zware windstoten verwacht. Het water uit het achterland kan niet wegstromen, omdat de Ramspolkering bij Ens ook gesloten is. Daarom is de Kadoelerkeersluis nodig als waterkering.

Het sluiten van de sluis gebeurt deels uit voorzorg, aangezien nooit helemaal te voorspellen is hoe hoog het water echt zal opstuwen. De doorvaartopening van de sluis gaat dicht. De kleine schuiven blijven open, zodat twee gemalen in de Kop van Overijssel wel kunnen blijven spuien. Zuiderzeeland laat opzichters op de dijken langs het IJsselmeer, het Ketelmeer en het Markermeer lopen.