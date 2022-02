Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is zaterdag met 34 gedaald ten opzichte van een dag eerder, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1550 coronapatiënten in een ziekenhuis.

Op de intensive cares steeg het aantal Covidpatiënten wel met 3, naar het totaal van 182. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1368 coronapatiënten, 37 minder dan vrijdag.

In de afgelopen 24 uur werden er 190 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s ging het om 21 nieuwe opnames.

Patiënten die om een andere reden worden opgenomen dan corona, maar wel toevallig positief testen op het virus, tellen ook mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers. Het LCPS maakt met zijn rapportage geen onderscheid in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen.