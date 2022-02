Aantal stormschademeldingen bij verzekeraars loopt verder op

Het aantal meldingen van stormschade bij verzekeraars blijft flink oplopen. Univé en Centraal Beheer geven aan dat er vrijdagavond nog veel nieuwe meldingen zijn binnengekomen, en ook bij Interpolis worden er steeds meer schades gemeld. Daarbij is de verwachting dat er zaterdag in de loop van de dag veel nieuwe meldingen bij zullen komen, vandaar dat de verzekeraars momenteel extra personeel inzetten om alle telefoontjes en onlinerapportages af te kunnen handelen.

Centraal Beheer heeft sinds woensdagavond al zo’n 2500 schademeldingen gekregen, laat een woordvoerster zaterdagochtend weten. Vrijdag in de loop van de middag stond de teller nog op 1050 meldingen. Het gaat zowel om schade van storm Eunice als van storm Dudley die hier net voor zat. Volgens de zegsvrouw betreft het vooral dakpannen die van daken zijn gewaaid, schade door omgevallen bomen, kapotte schuttingen en gesneuvelde zonnepanelen. Ook zou het om relatief grote schades gaan.

De woordvoerster noemt de hoeveelheid binnengekomen meldingen “uitzonderlijk”, maar kan niet aangeven hoe de cijfers zich precies verhouden tot eerdere stormen. Na het weekend komt er volgens haar een eerste branchebrede inschatting van de omvang van de schade vanuit koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars.

Univé wist vrijdagavond al dat de schade van de twee stormen van de afgelopen dagen boven de 1 miljoen euro zou gaan uitkomen. De firma had deze week toen al zo’n 750 stormschademeldingen ontvangen. Zaterdag begin van de dag was dit aantal opgelopen tot ongeveer 1100. Een woordvoerder verwacht zaterdagochtend nog “een piek aan meldingen” en hoopt later op de dag een beter beeld te kunnen geven over de omvang van de schade.

Ook Interpolis heeft “erg veel schademeldingen’ binnengekregen. De teller stond vrijdagavond al op ruim 2400, terwijl storm Eunice nog niet was uitgeraasd. Inmiddels gaat het om meer dan 3000 meldingen, voornamelijk over schade aan woningen. De meeste meldingen komen uit kustprovincies als Zuid-Holland en Noord-Holland.

Dat er twee stormen vlak achter elkaar zijn gekomen, jaagt de schade waarschijnlijk extra op, stelt een woordvoerder. Bijvoorbeeld dakonderdelen die losraakten als gevolg van Dudley, door Eunice verder zijn weggeblazen en voor nieuwe schade zorgden. Een vergelijkbaar fenomeen deed zich begin 2020 voor, toen Nederland in korte tijd met stormen Ciara, Dennis en Ellen te maken kreeg. Toen werden er ook veel schades gemeld. Voor een vergelijking lijkt het alleen nog te vroeg, het zou nu nog dagen kunnen duren voor verzekeraars alle schademeldingen binnen hebben.