ADO onderzoekt met brandweer en gemeente gevolgen schade stadion

ADO Den Haag gaat de komende dagen samen met de gemeente en brandweer onderzoeken wat de gevolgen zijn van de schade aan het dak van het voetbalstadion. Vrijdag raakte een deel van het dak van het Cars Jeans Stadion zwaar beschadigd door storm Eunice.

“De krachtige storm leidde vrijdagmiddag tot gevaarlijke situaties in de omgeving van het Cars Jeans Stadion. Een deel van de beplating boven de Lex Schoenmaker en Haaglanden Tribune waaide van het dak af. Mede dankzij adequaat handelen van de brandweer is er tot ieders opluchting niemand gewond geraakt bij dit incident. Inmiddels zijn de losse platen opgeruimd en is zowel de omgeving als het hoofdgebouw van het Cars Jeans Stadion weer vrijgegeven”, aldus ADO in een verklaring.

“ADO Den Haag onderzoekt de komende dagen samen met de gemeente en brandweer wat de gevolgen zullen zijn voor de komende thuiswedstrijden. De veiligheid voor alle bezoekers staat voorop en de verwachting is dat binnen enkele dagen duidelijkheid gegeven wordt over de wedstrijd van vrijdag 25 februari tegen Telstar.”

ADO, de nummer 4 van de eerste divisie, speelt na het duel met Telstar pas weer op 11 maart in Den Haag. Dan is Jong PSV de tegenstander.