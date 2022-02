Even niet het bos in, er wordt gezaagd om paden vrij te krijgen

Op veel plaatsen in het land zijn medewerkers van Staatsbosbeheer in de weer met zagen om paden vrij te krijgen. Zo ligt op de Veluwe volgens een woordvoerster van de dienst “op ieder bospad wel een boom om”. Ook in Flevoland, waar het volgens haar nog steeds hard waait, is behoorlijk wat omgegaan. Staatsbosbeheer adviseert mensen om even niet het bos in te gaan, er wordt namelijk volop gezaagd. “Pak liever de heide, of duinen of uiterwaarden als je de natuur in wilt”, aldus de woordvoerster.

“Er is aardig wat omgegaan”, zei ze. “Maar geen grote vlakken. Geen beelden van complete bossen zoals bij een valwind gebeurde onlangs. Het gaat meestal om oudere bomen of bomen die minder goed wortelden.”

Bij boswachterij Noordwijk zijn volgens haar juist weinig problemen op enkele boom na. “Door de zilte zeelucht groeit alles wat minder hoog hier”, zei ze.

Boswachters inspecteren dit weekend de bossen waarbij ze vooral letten op mogelijk gevaarlijke situaties zoals takbreuken: afgebroken takken die nog in de boom hangen. Die kunnen volgens de dienst bij het kleinste zuchtje wind naar beneden komen.

Het bos is volgens haar beter tegen stormen bestand dan enkele decennia geleden. Dit omdat sindsdien gevarieerd bos is aangelegd, met verscheidenheid in onder meer leeftijden en soorten. “Daardoor kan het bos een stootje hebben.”

Dat is wel anders in het Kuinderbos met vijfhonderd zware fijnsparren in de Noordoostpolder, zei ze. “Daar heb je nog wat van die bosgedeeltes die behoorlijk eentonig van soort zijn. En dat is dus kwetsbaar.” In dat bos liggen heel wat bomen om, in het bos zelf maar ook over de paden.

De gemeente Amsterdam drukt mensen op het hart op de komende dagen niet naar het Amsterdamse Bos te gaan. Het is in het bos onveilig door loshangende takken en onveilige bomen. “De komende dagen maken we het bos weer veilig voor iedereen”, aldus de gemeente.