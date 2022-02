Het weer met Piet Paulusma: vanmiddag vanuit het westen regen

Vanmorgen een bui of een buitje en de zon erbij. Vanmiddag verliest de zon terrein. Een toenemende bewolking en er volgt zo ongeveer halverwege de middag vanuit het westen regen. Overdag temperaturen tussen 8 en 10 graden. Een krachtige wind uit zuidwest, kracht 5 of 6. In het Waddengebied eerst nog hard. Windstoten in kracht 8 of 9. Vanavond eerst regen. Al vrij vlug een periode met droog weer. Wat later in de nacht opnieuw regen. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Zondag periodiek regen. Het regent vooral in de middag vaak stevig. Overdag 10 tot 12 graden. Een krachtige of harde zuidwestenwind. In de kustgebieden en in het Waddengebied stormachtig, kracht 8. Windstoten in kracht 7 tot 9.

In de avond en nacht niet alleen regen, maar ook stormachtig weer. In de kustgebieden en on het Waddengebied een periode van stormkracht 9 uit west tot zuidwest met zware windstoten in kracht 10. IJsselmeergebied en landinwaarts een harde wind met windstoten in kracht 9!

Maandag tot en met donderdag

Maandag meest bewolkt en wat regen. Het droge weer heeft de overhand. Overdag ongeveer 8 of 9 graden. De wind uit west tot noordwest is (vrij) krachtig, kracht 5 of 6. In de kustgebieden en in het Waddengebied een harde wind. Windstoten in kracht 8 of 9. In de avond en nacht opklaringen en een bui of een buitje. In de nacht zo rond 3 of 4 graden. Dinsdag komt met een buiig weertype met in de kustprovincies geregeld zon. Overdag 9 tot 11 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. Woensdag kan een droge dag worden met afwisselend bewolking en zon. Overdag 9 tot 11 graden. In de avond en nacht een buitje. Donderdag buien met overdag 8 tot 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. In de nacht buien.