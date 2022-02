Hoogtepunt van storm Eunice voorbij

Het hoogtepunt van zware storm Eunice is voorbij, meldt Weeronline. Vanuit het zuiden begint de wind steeds meer te luwen.

In het noorden kan de storm nog enkele uren na middernacht aanhouden met zeer zware windstoten van 100 tot 140 kilometer per uur. Halverwege de nacht zullen de extreme windstoten ook in het noorden verdwenen zijn.

Eunice was een zware storm met op grote schaal urenlang windkracht 10. Tijdelijk werd op enkele plaatsen windkracht 11 gemeten, maar tot een uurgemiddelde windkracht 11 (officiƫle zeer zware storm) kwam het niet. De zeer zware windstoten veroorzaakten in vrijwel het hele land grote schade en hinder.

Hier en daar werden uitschieters naar windkracht 12 gemeld, onder meer vanaf Rotterdam The Hague Airport en vanaf de Terschellingse vuurtoren Brandaris.

Het weeralarm van het KNMI (code rood) gold rond middernacht nog altijd voor Noord-Holland, Flevoland, Friesland, het IJsselmeer- en het Waddengebied. In Groningen en Drenthe gold nog code oranje.