In de loop van de middag gaan eerste treinen weer rijden

In de loop van de middag zullen de treinen weer gaan rijden, laat de NS weten. Op een aantal plekken in het land zijn de herstelwerkzaamheden na de storm inmiddels afgerond. Reizigers moeten wel rekening houden met mogelijk langere reistijd of eventueel vaker overstappen, waarschuwt de NS. De normale dienstregeling zal nog niet op alle trajecten kunnen worden gereden zaterdag.

De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groot. Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade aan bovenleidingen. Op veel plekken in het land zijn medewerkers van ProRail nog hard aan het werk om die schade te herstellen. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner van de NS goed in de gaten te houden.

ProRail meldt even na 10.00 uur dat op veel plekken de herstelwerkzaamheden nog in volle gang gang zijn. Ook ProRail geeft aan te verwachten dat daardoor zaterdag nog niet op alle trajecten de normale dienstregeling gereden kan worden.

Regionale vervoerders lieten zaterdagochtend al weten hun dienstregeling op te starten. Treinen van streekvervoerder Arriva rijden zaterdagochtend op steeds meer regionale trajecten, net als de treinen van Keolis. Wel wordt reizigers gevraagd rekening te houden met eventuele vertraging en andere vertrektijden door de opruimingswerkzaamheden.