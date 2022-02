Ook op wegen nog hinder door storm, opruimen rommel aan de gang

Ook op de wegen wordt deze zaterdagochtend al hard gewerkt aan het opruimen van de dingen die er op te terecht zijn gekomen door storm Eunice. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en de weersinformatie te bekijken voor vertrek. “Hou rekening met hinder door opruim- en herstelwerkzaamheden”, adviseert een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Er is de afgelopen nacht al heel veel opgeruimd, zo zegt ze: verkeersborden, takken, bomen. Ook kwamen er veel gekantelde vrachtwagens op de weg en raakte ergens een verkeersscherm los en kwam dat op de weg terecht.

Op sommige wegen liggen nog bomen en is de weg nog afgesloten, bijvoorbeeld op de A12/A27 bij knooppunt Lunetten.

De ANWB waarschuwt op de site dat in de kustprovincies en rond het IJsselmeer zeer zware windstoten voorkomen. Maar ook in de rest van het land kunnen de komende uren nog zware windstoten zijn. De woordvoerster van Rijkswaterstaat benadrukt dat het dus wel verstandig is daarop alert op te blijven. “Beide handen aan het stuur.”