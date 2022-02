PvdA-leider Ploumen hekelt ‘gure keuzes’ van coalitiepartijen

De plannen van het nieuwe kabinet zullen de ongelijkheid in de samenleving niet verkleinen, voorspelt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Het moet “socialer en eerlijker”, zegt zij in een toespraak in Den Bosch, bij de start van de campagne van de sociaaldemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand.

De PvdA-leider spreekt van “gure keuzes van mensen en partijen die het contact met de samenleving zijn kwijtgeraakt. Niet meer luisteren naar wat mensen echt nodig hebben. Geen oog hebben voor wat ├ęcht belangrijk is voor ons allemaal”. Het is volgens haar “hard nodig” daar in de gemeenteraden “tegenwicht” aan te bieden. “Van wie is jouw stad of dorp? Dat ligt er voor, straks bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

Ploumen noemt onder meer bezuinigingen op jeugdzorg en de voorgenomen sluiting van het centrum voor kinderhartchirurgie in Groningen. Maar ze hekelt ook de keuzes die lokale afdelingen van de coalitiepartijen maken. Zoals D66 in Amsterdam, “dat voorstelt om meer dure koopwoningen te bouwen zonder badkamer en keuken, en minder betaalbare huurwoningen voor leraren, verpleegkundigen en trambestuurders.”