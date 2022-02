Stormschademeldingen bij Univé al goed voor 3,5 miljoen euro

Verzekeraar Univé heeft zaterdagochtend voor miljoenen euro’s aan schadeclaims binnengekregen als gevolg van storm Eunice. Samen met de schade die eerder deze week werd veroorzaakt door storm Dudley en meldingen van vrijdag gaat het al om zo’n 3,5 miljoen euro, schat de firma. En waarschijnlijk loopt dit bedrag nog verder op.

Univé heeft met meer dan 600.000 brandpolissen voor huishoudens een behoorlijk deel van de markt in handen. De firma is de eerste verzekeraar die al een voorzichtige schatting durft te geven van de omvang van de schade van het stormachtige weer. Andere verzekeraars hebben dit nog niet gedaan en wachten tot koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars maandag met een eerste branchebrede raming komt.

“Als er een paar bomen op een huis of een schuur vallen, loop het schadebedrag al snel hard op”, geeft een woordvoerder van Univé aan. De meeste meldingen betreffen vooral dakpannen die van daken zijn gewaaid, stukgewaaide tuinstoelen en kapotte schuttingen.

Univé wist vrijdagavond al dat de schade van de twee stormen boven de 1 miljoen euro zou gaan uitkomen. Het bedrijf had toen al zo’n 750 stormschademeldingen ontvangen. Zaterdag aan het begin van de dag was dit aantal opgelopen tot ongeveer 1100. Vervolgens kwam er “een piek aan meldingen”. Even na het middaguur telde Univé daardoor zo’n 4000 meldingen, waarvan zevenhonderd zijn veroorzaakt door Dudley en 3300 door Eunice.

Bij branchegenoten zijn ook al velen duizenden meldingen binnen. Het aantal schademeldingen voor beide stormen samen ligt zaterdag halverwege de dag op bijna 2000 particuliere en ruim honderd zakelijke, geeft Nationale-Nederlanden (NN) bijvoorbeeld aan. Daarbij zitten ook andere labels van NN, zoals OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. Centraal Beheer stelde aan het begin van de dag al sinds woensdagavond verspreid over het land zo’n 2500 schademeldingen te hebben gekregen. Bij Interpolis stond de teller in de loop van zaterdagochtend op meer dan 3000 meldingen, voornamelijk over schade aan woningen.