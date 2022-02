Groot aantal meldingen van stormschade bij hulpdiensten

Bij de hulpdiensten in het hele land zijn vrijdag en zaterdagochtend vroeg een groot aantal meldingen van stormschade binnengekomen. Per regio gaat het om honderden meldingen. Dat geldt niet alleen voor regio’s als Haaglanden en het noorden van Noord-Holland aan de kust, maar ook voor Limburg, waar code geel gold.

Een groot deel van de meldingen ging over omgewaaide bomen, losgeraakte daken, gevel- en dakplaten en andere weggewaaide materialen als straatmeubilair en zonnepanelen. Wegen en spoorlijnen werden geblokkeerd door omgewaaide bomen. Zo moest de brandweer in Haaglanden naar eigen zeggen “heel veel extra voertuigen en personeel” inzetten. Het aantal meldingen nam er aan het eind van vrijdagavond af, zodat de brandweer ook aan minder spoedeisende incidenten toekwam.

In Midden- en West Brabant waren dat er rond de zeshonderd. “Meer dan de helft van het aantal meldingen kwam uit de regio Bergen op Zoom – Roosendaal – Etten-Leur – Breda”, aldus een woordvoerster van deze regio. “De piek van de storm in deze regio bevond zich tussen 16.00 en 18.00 uur. De meeste schade in het oosten van de regio, Oosterhout – Dongen – Tilburg – Hilvarenbeek en ook de omgeving Altena, werd gemeld tussen 17.00 en 19.00 uur.”

In het noorden van Noord-Holland belden meer dan 310 mensen de meldkamer. In de regio Zaanstreek Waterland rukte de brandweer 376 keer uit met als hoogste urgentie meldingen in Purmerend (8 keer) en in Zaanstad (14 keer).

En hoewel in Limburg ‘slechts’ code geel gold, kregen de hulpdiensten zeker achthonderd meldingen, vierhonderd in het noorden en eenzelfde aantal in het zuiden van de provincie. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg Noord zei zaterdagochtend dat dit er waarschijnlijk meer zijn geweest, maar een actueel overzicht ontbrak nog.

Een woordvoerster van Veiligheidsregio Brabant Noord gaf aan dat er rond de vijftig meldingen bij 112 zijn binnengekomen. “Maar veel mensen belden de gemeente”, zei ze. “Veel gemeenten staan paraat om de boel op te ruimen. Zo ligt Vught bijvoorbeeld bezaaid met kleine takken.” In de regio rond Eindhoven kwamen ruim honderd meldingen binnen. “Maar dat is niet meer dan een ruwe schatting, het werkelijke aantal ligt hoger omdat mensen ook hulp inriepen via lokale brandweerkazernes”, zei een woordvoerder daar.

Niet alle veiligheidsregio’s kunnen zaterdag een overzicht geven, sommige komen daar pas later zaterdag, zondag of zelfs maandag mee.