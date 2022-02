ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hinder op weg door storm

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen mensen die zondag de weg op gaan dat ze rekening moeten houden met windstoten en regen. Vooral in de avonduren kan er hinder zijn voor het verkeer door de weersomstandigheden.

“Door stormschade kunnen er wegen of delen daarvan worden afgesloten, houd daarom de verkeersinformatie goed in de gaten voor je de weg op gaat”, aldus de ANWB. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat voegt eraan toe dat onder meer door slagregens gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. “Ook moet het verkeer er rekening mee houden dat bomen die tijdens de storm Eunice nog net bleven staan, tijdens de nieuwe storm het laatste zetje krijgen.”

Flevowegen twittert dat op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad vanwege de harde wind de maximumsnelheid is teruggebracht naar 70 kilometer per uur. De verwachting is dat daar aan het eind van de middag een verbod voor vrachtwagens en aanhangers moet worden ingesteld.

Eerder meldde het KNMI al dat het zondag in de loop van de dag weer hard gaat waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90 tot 110 kilometer per uur. In de avond kunnen ook landinwaarts windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgeroepen voor het hele land.

Vrijdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag trok storm Eunice over Nederland. Die veroorzaakte in vrijwel het hele land grote schade en hinder.