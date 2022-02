Brand in appartementencomplex Kaag, mogelijk slachtoffers

In het Zuid-Hollandse Kaag is zondagavond brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Beatrixlaan. Dertig mensen zijn uit hun appartement gehaald, aldus Veiligheidsregio Hollands Midden, die nog zoekt naar een vermist persoon.

De mensen uit het complex worden opgevangen in een gebouw van een zeilschool op het eiland, meldt de veiligheidsregio.

Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer om een uitslaande brand in in ieder geval twee appartementen. Eerder meldde de brandweer dat er mogelijk slachtoffers zijn.

De weersomstandigheden bemoeilijken de inzet van de brandweer, die aangeeft dat het redden van mensen prioriteit heeft. Het dorp is gelegen op het Kagereiland, waardoor de ondersteuning van de brandweer via een veerpont moet komen.

Veiligheidsregio Hollands Midden vraagt omstanders uit de rook te blijven en de hulpdiensten “meer ruimte” te geven. “We zijn hard aan het werk.”

Volgens Omroep West gaat het om tien appartementen met daaronder een restaurant.