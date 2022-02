Ongeveer 80 vluchten gaan zondag niet vanaf Schiphol

Vanaf luchthaven Schiphol vertrekken zondag zo’n tachtig vluchten niet. Volgens een woordvoerder is niet met zekerheid te zeggen dat het door het stormachtige weer komt, maar dat is wel “voor de hand liggend”.

KLM laat weten dat het zondag 78 vluchten heeft geannuleerd door het weer. Dan gaat het zowel om toestellen die zouden vertrekken als toestellen die zouden landen. Met name de harde wind die zondagavond wordt verwacht, zorgt voor geschrapte vluchten. “We begrijpen dat dit heel vervelend is voor passagiers en werken er hard aan om hen zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen”, zegt een woordvoerster. KLM raadt reizigers aan de website van de vliegmaatschappij in de gaten te houden voor informatie over hun vlucht.

Afgelopen vrijdag en zaterdag werden al veel vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Toen raasde storm Eunice door het land.

Zondag heeft het KNMI code oranje afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland en het IJsselmeergebied vanwege zeer zware windstoten door storm Franklin. Code oranje geldt van 20.00 tot 23.00 uur.