Stormachtig weer zorgt zondag vooral voor wateroverlast op wegen

Het stormachtige weer zondagavond zorgt op de weg vooral voor wateroverlast, laat Rijkswaterstaat weten. Toch was er weinig vertraging, aldus een woordvoerster, maar dat komt ook doordat er op zondagen minder verkeer op de weg is.

Zo was de A20 bij het knooppunt Kleinpolderplein tussen Hoek van Holland en Gouda enige tijd in beide richtingen dicht. Op de A16 moesten lichtmasten die op omvallen stonden verstevigd worden met grote zakken zand. Op de A1 bij Muiden richting Amsterdam zijn twee rijstroken dicht door wateroverlast.

Rijkswaterstaat houdt er nog wel rekening mee dat op een aantal plekken bomen of verkeersborden kunnen omvallen of takken op de weg kunnen vallen. “Hierdoor kunnen weggebruikers zondagavond, -nacht of maandagochtend nog hinder ondervinden”, aldus een woordvoerster.