Het weer met Piet Paulusma: paar buien en buitjes

Verkeerswaarschuwing: Vandaag windstoten in kracht 8 of 9. In de westelijke kustgebieden in kracht 10.

Vandaag meest bewolkt en een paar buien of buitjes. Het droge weer heeft de overhand. Overdag ongeveer 8 of 9 graden. De wind uit west tot noordwest is (vrij) krachtig, kracht 5 of 6. In de kustgebieden en in het Waddengebied een harde wind. Windstoten in kracht 8 of 9. In de avond en nacht opklaringen en een bui of een buitje. In de nacht zo rond 3 of 4 graden. Een matige tot vrij krachtige west tot noordwestenwind. Kust en Wadden windstoten in kracht 7.

Dinsdag komt met een buiig weertype en opnieuw veel bewolking. Overdag 8 tot 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. In de avond en nacht opklaringen en 2 tot 4 graden met in het zuiden en oosten plaatselijk grondvorst en kans op gladheid.

De rest van de week

Woensdag een droge dag met flink wat zon en in de middag meer bewolking. Overdag 9 tot 11 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond veel bewolking en droog weer. Donderdag buien met overdag 8 tot 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. In de nacht een buitje met landinwaarts 2 tot 4 graden. Op plaatsen in het oosten en zuiden net wel of net niet grondvorst. Vrijdag veel bewolking en regen of later misschien natte sneeuw. In de avond en nacht 0 tot +3 graden, grondvorst en gladheid met een winters buitje. Zaterdag de zon erbij en 7 tot 9 graden. In de nacht 0 of -1 graden. Zondag veel zon en 8 tot 10 graden. In de nacht landinwaarts grondvorst en plaatselijk glad.