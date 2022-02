Ajax treft schikking met familie Nouri van 7.850.000 euro

Ajax en de familie van voetballer Abdelhak Nouri hebben een schikking getroffen van 7.850.000 euro. Dat heeft de club uit Amsterdam laten weten. De procedure die de familie bij de arbitragecommissie van de KNVB had aangespannen, is derhalve beƫindigd.

In juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax gaf later toe dat de medische zorg in de eerste fase op het veld niet adequaat is verlopen.