Circa 36.000 nieuwe coronagevallen, laagste gemiddelde in maand

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 36.038 positieve coronatests geregistreerd. Voor een maandag is dat het laagste aantal in zes weken tijd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 328.988 meldingen van bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 46.988 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 23 januari, bijna een maand geleden. Het gemiddelde daalt voor de negende dag op rij.

Utrecht had in de afgelopen dag 1307 positieve tests, het hoogste aantal van het land. In Amsterdam kwamen 1263 besmettingen aan het licht en in Rotterdam 752. Daarna volgen Den Haag (681) en Groningen (630). Alleen op Schiermonnikoog waren er geen positieve tests.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat zeven mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Zwolle, Haarlem, Haarlemmermeer, Zutphen, Weert, Lelystad en Renkum. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiƫnt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 89 sterfgevallen gemeld, gemiddeld net geen dertien per dag. Het sterftecijfer zit sinds bijna een week op dit niveau. Het is aanzienlijk hoger dan het aantal gemelde sterfgevallen in de periode daarvoor.

Bijna twee jaar geleden werd voor het eerst in Nederland een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Inmiddels zijn ruim 6,1 miljoen positieve tests geregistreerd en zijn meer dan 21.500 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.