In Almere zijn maandagochtend op het Osirispad een overleden man van 47 jaar en een gewonde man van 46 jaar gevonden, meldt de politie. Beiden hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De gewonde man was slecht aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Maandagmiddag is nog altijd onduidelijk wat zich heeft afgespeeld. De politie doet op de locatie onderzoek.