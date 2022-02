Hoekstra: Nederland veroordeelt stap Poetin scherp

De erkenning door Rusland van twee afvallige regio’s in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten wordt door Nederland “scherp veroordeeld”, laat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten.

“De erkenning van de separatistische territoria in Oekraïne is een schaamteloze schending van het internationaal recht, de territoriale integriteit van Oekraïne en de Minsk-akkoorden”, twitterde Hoekstra. De Minsk-akkoorden regelden een bestand in het oosten van Oekraïne.

Het kabinet zal in nauwe samenwerking met de EU en NAVO-partners reageren, aldus de bewindsman.

De Russische president Vladimir Poetin tekende maandag het besluit om de “volksrepublieken” Donetsk en Loehansk te erkennen.