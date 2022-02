KNMI: storm Eunice in top 3 zwaarste stormen sinds 1970

Storm Eunice hoort volgens het KNMI tot de top 3 zwaarste stormen sinds 1970. Op de lijst, die is opgesteld aan de hand van zogenoemde stormgetallen, gaat de storm van 25 januari 1990 op kop. Dan volgt de storm van 3 januari 1976 en daarna komt dus storm Eunice.

Het KNMI berekent het stormgetal op basis van de gemeten windsnelheden en -stoten op verschillende weerstations. Op sommige plekken in het land was het uurgemiddelde van de storm windkracht 10, een kracht gelijk aan een zware storm. Het weerinstituut noemt het verder opvallend dat de hoogst gemeten windvlaag niet aan de kust, maar boven land voorkwam. Op KNMI-weerstation Cabauw, bij Lopik, werd een windsnelheid van 145 kilometer per uur gemeten. Niet eerder werd in ons land zo ver landinwaarts zo’n zware windstoot gemeten.

Bij de storm begin 1990, de zwaarste ooit in Nederland, werd uiteindelijk zelfs orkaankracht 12 gehaald, iets dat in ons land zelden gebeurt. Er vielen zeventien doden. Uit onderzoek achteraf bleek dat men niet goed doordrongen was van de ernst van de waarschuwingen die vooraf waren gegeven. Hierna zijn de waarschuwingen voor extreem weer en het weeralarm met kleurcoderingen ingevoerd.

Storm Eunice liet in Nederland een spoor van vernieling na. Omgewaaide bomen en weggewaaide gevels en dakplaten als gevolg van de storm veroorzaakten in grote delen van het land overlast. Op diverse plekken moesten mensen hun woningen verlaten omdat daken waren weggewaaid en werd er elders onderdak voor hen geregeld. Ook vielen ten minste vier doden.

Behalve met Eunice kreeg Nederland afgelopen week ook te maken met stormen Dudley en Franklin. Stormen komen vaker na elkaar voor en worden ook wel tweelingstormen genoemd. Maar een zogeheten drielingstorm is erg zeldzaam. De laatste keer dat dit gebeurde was volgens het KNMI bijna honderd jaar geleden, in 1928.