Meer dan 200 vluchten op Schiphol geannuleerd vanwege wind

Op Schiphol zijn maandagochtend 240 vluchten geannuleerd vanwege het stormachtige weer. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat met name de ongunstige windrichting er voor zorgt dat de vluchten niet door kunnen gaan. In totaal stonden er voor maandag zo’n 850 aankomende en vertrekkende vluchten gepland.

Afgelopen vrijdag, toen storm Eunice over het land raasde, werden ook honderden vluchten gecanceld. Toen zorgde vooral de harde wind voor problemen, maar was de windrichting gunstig. “Nu hebben we te maken met een wind die uit het noordwesten komt, en dat is een ongunstige windrichting voor Schiphol. Daardoor kunnen we de start- en landingsbanen niet goed gebruiken.” Ook zaterdag en zondag werden er nog tientallen vluchten geschrapt vanwege de weersomstandigheden.

Vanwege de harde windstoten maandag heeft het KNMI code geel voor het hele land afgekondigd. In de loop van de ochtend gaat het opnieuw hard waaien met overal zware windstoten, langs de kust tot rond de 100 kilometer per uur. Pas in de loop van middag en avond neemt de wind af, verwacht het weerinstituut.