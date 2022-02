Ook aandacht voor zaak Tanja Groen in Duitsland en België

Stichting De Gouden Tip, die is opgericht door Peter R. de Vries, gaat ook in Duitsland en België aandacht vragen voor Tanja Groen die sinds 1993 wordt vermist. De stichting heeft een miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 met haar fiets na een feestje van een Maastrichtse studentenvereniging. Sindsdien is ze spoorloos. Meerdere zoekacties bleven tot dusver zonder resultaat.

“Ondanks de vele tips die de afgelopen maanden zijn binnengekomen, is Tanja Groen nog steeds niet gevonden. Daarom is er in gezamenlijk overleg met het coldcaseteam besloten om ook over de grens bij Maastricht een oproep te doen aan eenieder die meer weet over de verdwijning”, aldus de stichting.

In Duitsland besteedt nieuwswebsite Der Spiegel woensdag aandacht aan de zaak. Donderdag is er in België een tv-uitzending over de vermissing. Ook zijn de websites van de stichting vertaald in het Duitse en Frans.