Opnieuw laten minder mensen zich testen op coronabesmetting

Steeds minder mensen laten zich testen om te kijken of ze het coronavirus onder de leden hebben. Zowel bij de GGD’en als bij de commerciële testlocaties daalt het aantal afspraken, komt naar voren uit de cijfers die ze maandag hebben bekendgemaakt.

GGD’en voerden vorige week 523.890 coronatesten uit. Dat is het laagste aantal sinds de jaarwisseling. Veel testlocaties waren in de afgelopen dagen dicht vanwege de stormen die over Nederland trokken, maar het effect daarvan op het totale aantal afspraken is beperkt, zegt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. “Mensen die vrijdag hun afspraak geannuleerd zagen worden, konden zaterdag of zondag zich alsnog laten testen. Daar was voldoende ruimte voor. We weten niet precies hoeveel mensen dat hebben gedaan, maar we hebben niet de indruk dat we nog een achterstand weg te werken hebben”, aldus een GGD-woordvoerder. Volgens hem past het dalende aantal testen bij de daling van het aantal vastgestelde besmettingen.

De commerciële teststraten zagen ook minder bezoekers langskomen. In de afgelopen week zijn 294.000 afspraken geboekt voor Testen voor Toegang. Dat is ongeveer 10 procent minder dan een week eerder en het is het laagste aantal in bijna een maand tijd. Afgelopen zaterdag was de drukste dag van de week met ongeveer 73.000 afspraken. De zaterdag ervoor waren er zo’n 83.000 testafspraken, aldus Stichting Open Nederland. Niet iedereen die een testafspraak boekt, komt opdagen, dus het werkelijke aantal toegangstesten kan lager uitvallen.