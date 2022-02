PostNL bezig met wegwerken achterstanden door storm

PostNL is bezig met het wegwerken van de achterstanden bij de bezorging van post en pakketten door de zware storm die vrijdag en zaterdagnacht over het land trok. Het bedrijf zegt dat nu ook op maandag post wordt bezorgd, terwijl dat volgens PostNL geen reguliere bezorgdag voor post is.

Vanwege de storm Eunice traden er vertragingen op bij het ophalen van post en pakketten. “De veiligheid van onze mensen staat uiteraard voorop en een deel van de post en pakketten kon door de extreme omstandigheden niet op het geplande moment opgehaald worden. We hebben onder andere extra transport ingezet en extra processen gedraaid om deze post en pakketten zo snel mogelijk alsnog op te halen en te verwerken”, aldus het bedrijf in een verklaring.

PostNL zei vrijdag al klanten te informeren als er vertragingen zijn bij de bezorging.