Rechtbank wil rapporten zien van undercover die zelfmoord pleegde

Het verslag van een undercoveragent die na een riskant onderzoek in de drugswereld zelfmoord pleegde, moet toch openbaar worden gemaakt. Justitie wilde het geheim houden, maar de rechtbank in Breda beval maandag dat het wordt toegevoegd aan het strafdossier in de zaak van het doelwit, Joop M. uit Zevenbergschen Hoek.

Justitie weigert al sinds augustus vorig jaar om de verslagen van de geheim agent te openbaren. De raadsman van Joop M. heeft de rechtbank meermalen gevraagd om het undercoverrapport toe te laten voegen aan het dossier. De officier van justitie wilde dat nooit, omdat het niet is ondertekend. Daardoor kan hij niet instaan voor de betrouwbaarheid ervan, zei hij.

M. wordt verdacht van de invoer van 1300 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen. Hij zou contact hebben met verschillende drugsorganisaties. Om zijn netwerk en misdrijven in kaart te brengen kocht de politie het huis naast hem. De undercoveragent deed zich meer dan een jaar voor als joviale buurman. Toen hij een intieme relatie kreeg met de vrouw van M. werd de druk te hoog en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord.

Volgens de raadsman van M. schond justitie regels met de undercoveroperatie. Ook denkt hij dat er ontlastend bewijs in het rapport zit. Volgens justitie bevat het stuk “nauwelijks belastende of ontlastende informatie over de feiten op de tenlastelegging.” Behalve het toevoegen van het rapport, besloot de rechtbank ook dat de teamleader van de undercoveroperatie moet getuigen. Ook de vrouw van M. moet nog getuigen over wat ze met de agent meemaakte.

De zelfmoord van de undercoveragent, in april vorig jaar, hield rechtstreeks verband met zijn werk, zo stelde de commissie-Brouwer in november op basis van onderzoek naar de omstreden politieactie. De professionaliteit van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid van de politie liet volgens de commissie ernstig te wensen over.