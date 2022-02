Rijkswaterstaat: blijf voorzichtig op de weg

Rijkswaterstaat maant verkeersdeelnemers ook maandag weer tot voorzichtigheid. De week begint opnieuw stormachtig en dat betekent lastige rijomstandigheden, zegt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie in een tweet.

Er kunnen loszittende takken of voorwerpen van de vorige storm de weg opwaaien. “Pas je rijstijl aan en wees extra alert.”

Vanwege de harde windstoten heeft het KNMI code geel voor het hele land uitgeroepen. In de loop van de ochtend gaat het opnieuw hard waaien met overal zware windstoten, langs de kust rond 100 kilometer per uur. Pas in de loop van middag en avond neemt de wind af, verwacht het weerinstituut.

Vervoersmaatschappij Connexxion laat weten dat de dienst maandagochtend als normaal is opgestart. Zondag lag die in enkele regio’s stil door storm Franklin. De NS voorziet maandagochtend geen problemen in verband met de storm.