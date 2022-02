Stormvloedkeringen volop in gebruik wegens hoogwater en wind

De stormvloedkeringen die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen vanuit zee en het IJsselmeer, zijn de afgelopen dagen volop in gebruik door de hoge waterstanden in combinatie met stormachtige windvlagen. Maandagmorgen vroeg heeft Rijkswaterstaat de Haringvlietdam, de Oosterscheldekering, de Hollandsche IJsselkering en stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten.

De keringen zijn weer geopend toen het tij keerde, maar Rijkswaterstaat verwacht dat de Hollandsche IJsselkering, de stormvloedkering Ramspol en mogelijk ook de Oosterscheldekering maandagmiddag weer sluiten. Het Ramsdiep tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer is sinds zondagavond laat gestremd voor de scheepvaart vanwege het opblazen van stormstuw Ramspol. De vaarroute blijft in elk geval tot dinsdagmorgen afgesloten, aldus Rijkswaterstaat.

Langs de hele kust en in het IJsselmeergebied worden maatregelen genomen zoals sluiten van dijkdoorgangen en waterkeringen. Maar dat kan niet voorkomen dat er wateroverlast ontstaat in laaggelegen of buitendijkse gebieden. Laaggelegen parkeerplaatsen worden ontruimd. Later in de week zal de waterstand in de grote rivieren en de Maas ook stijgen door de overvloedige regenval in het stroomgebied.