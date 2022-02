Test- en prikstraten opnieuw eerder dicht vanwege windstoten

Vanwege het stormachtige weer zijn coronateststraten en vaccinatieplekken ook maandag beperkt open. Op meerdere plaatsen gaan de locaties eerder dicht.

Alle teststraten in Rotterdam en omstreken zijn vanaf het begin van de middag dicht. De locatie op het Afrikaanderplein in de stad sloot al in de loop van de ochtend. De vaccinatielocatie in Poortugaal ging maandag ├╝berhaupt niet open.

Ook de testlocatie in De Meern bij Utrecht is maandag de hele dag dicht. De harde wind kan leiden tot “omvallende hekken en andere problemen”, aldus de regionale GGD.