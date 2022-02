Van Doorne begint ‘gedetailleerd beeld’ te krijgen van The Voice

Het advocatenkantoor dat extern onderzoek doet naar de situatie bij The Voice of Holland, heeft inmiddels veel mensen gesproken. Advocatenkantoor Van Doorne krijgt daardoor een “gedetailleerd beeld” van wat zich achter de schermen bij de RTL 4-talentenjacht heeft afgespeeld, zo laat het kantoor maandag weten.

Producent ITV vroeg het bureau vorige maand onafhankelijk onderzoek te doen na een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice. “Wij blijven ons ervoor inzetten dat ieders stem wordt gehoord en dat iedereen die verantwoordelijk is voor ongepast gedrag, wordt ge├»dentificeerd”, laat het kantoor weten.

Het advocatenkantoor herhaalt de oproep aan mensen om informatie te melden. “Gaat u er alstublieft niet vanuit dat wat u te melden heeft niet belangrijk is, of dat Van Doorne alles al weet.” Het kantoor wil in het bijzonder graag mensen horen die zich in het begin van het onderzoek hebben gemeld, maar daarna niet meer hebben gereageerd.

Indien iemand met een strafbaar feit naar voren komt, dan raadt het kantoor die persoon ook aan om aangifte te doen. “Van Doorne heeft een goede werkrelatie met de politie en het Openbaar Ministerie.”