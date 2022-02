Verdachten bedreigingen GGD’ers in Heerlen vrijgelaten

De rechter-commissaris in Maastricht heeft maandag twee verdachten van bedreigingen van GGD-medewerkers onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. De 48-jarige man uit Hoensbroek en de 49-jarige vrouw uit Heerlen zaten sinds vrijdag vast na incidenten bij priklocaties in Heerlen. Ze mogen de komende snelrechtprocedure nu in vrijheid afwachten.

Op 2 maart moeten ze zich voor de rechter verantwoorden, maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend. De twee mogen de komende tijd niet in de buurt van GGD-priklocaties komen, “tenzij het is om gevaccineerd te worden”, aldus de rechtbank. De rechter commissaris verbond aan hun vrijlating maandag ook de voorwaarde dat ze op 2 maart bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak in de rechtszaal verschijnen.

Het gaat om mensen die het coronavirus in twijfel trekken. Zij drongen eerder deze maand prikplekken van de GGD binnen en vielen volgens de gezondheidsdienst medewerkers en bezoekers lastig. Ze zouden medewerkers van moord en genocide hebben beschuldigd.

Ook was er volgens de GGD een “klein handgemeen”. De GGD deed daarop aangifte bij de politie. De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan onder meer mishandeling, bedreiging en belediging van de GGD-medewerkers.