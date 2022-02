VVD: plan sluiting kazerne Assen kost Drenthe arbeidsplaatsen

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) moet de plannen om de Johan Willem Friso-kazerne in Assen mogelijk te sluiten herzien en meer oog hebben voor de lokale en regionale werkgelegenheid. Dit zei Tweede Kamerlid Peter Valstar maandag tijdens een VVD-persbijeenkomst in Assen.

De kazerne staat al 125 jaar in Assen en wordt voor de derde keer met een sluiting bedreigd. Defensie wil de kosten van het vastgoed met 30 tot 40 procent reduceren, omdat het beheer te duur is. Terreinen en kazernes zullen van de hand worden gedaan. De kazerne biedt werk aan duizend mensen en er zijn vijfhonderd opleidingsbanen. Een sluiting is volgens Valstar een aderlating voor Noord-Nederland, nu ook bij de Nederlandse Aardoliemaatschappij Nederland (NAM) in Assen 2500 banen op de tocht staan en er plannen zijn om de kinderhartchirurgie uit Groningen te halen.

“Het is belangrijk om de kansen die hier liggen onder de aandacht te brengen”, zei ook het Drentse VVD-Kamerlid Mark Strolenberg. Hij doelde op de bovengemiddelde werkeloosheid in Drenthe en de vele mbo-geschoolden die in aanmerking kunnen komen voor de duizenden vacatures binnen Defensie. Staatssecretaris Van der Maat overweegt de activiteiten van de kazerne in Assen over te hevelen naar Havelte, omdat daar nog kan worden uitgebreid. De werkgelegenheid in Drenthe zal hierdoor niet veranderen.

Willemien Meeuwissen (VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten Drenthe) is er niet gerust op of na een samenvoeging met Havelte de banen in Drenthe blijven: “Vanuit Havelte kunnen functies weer worden overgeheveld naar elders in Nederland en is de werkgelegenheid wel een probleem”. Het behoud van de kazerne in Assen staat voorop: “En anders moet er vervangende werkgelegenheid komen”, concludeerde Strolenberg.

Voor de de komende zomervakantie wil Defensie duidelijkheid geven over het vastgoed.