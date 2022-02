Weer.nl: vanaf woensdag komt een einde aan stormachtig weer

Het was de afgelopen dagen zeer onstuimig met stormen Dudley, Eunice en Franklin, maar aan het echt stormachtige weer lijkt deze week voorlopig een einde te komen. Volgens Weer.nl wordt het weer vanaf woensdag rustiger, al kan het af en toe nog wel vrij krachtig waaien aan de kust.

Maandag waait het nog stevig, met in het binnenland windkracht 5 tot 6 en windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. In het westen en midden van het land geldt nog code geel. Ook dinsdag lijkt nog een onstuimige dag te worden met windstoten tot 75 kilometer per uur aan zee. In de loop van de avond klaart het op. Landinwaarts kan de temperatuur in de nacht dalen tot dicht bij het vriespunt.

Woensdag wordt volgens Weer.nl een droge dag met zon en niet meer zoveel wind. In het binnenland is de wind hooguit matig, aan de kust kan het nog krachtig zijn. De temperatuur loopt snel op en bereikt in vrijwel het hele land 10 à 11 graden. In de dagen die volgen is het gedaan met het rustige weer en valt verspreid over het land een aantal winterse buien. Ook trekt de wind dan iets aan en komen de temperaturen wat lager uit.