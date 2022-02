De brandweer in Den Haag heeft ongeveer tien woningen ontruimd wegens een brand in een restaurant aan de Rijswijkseweg. Het vuur is overgeslagen naar woningen boven de eetgelegenheid. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere is ter plekke nagekeken, zegt een woordvoerster van de brandweer.

De veiligheidsregio spreekt van een felle uitslaande brand. Het is niet bekend of er mensen in het restaurant aanwezig waren op het moment dat de brand uitbrak.