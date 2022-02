Einde weerwaarschuwingen voor zware wind in hele land

Voor het hele land heeft het KNMI maandagmiddag de weerwaarschuwingen voor zware wind beëindigd. Na zes dagen van storm komt er een einde aan de zware windstoten.

Maandag werd heel Nederland nog met de zogenoemde code geel gewaarschuwd voor windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Aan zee konden windstoten tot ongeveer 100 kilometer per uur voorkomen. De waarschuwing verviel als eerst in Groningen, Drenthe, Overijssel, Maastricht en het Waddengebied, nu volgt de rest van het land.

Volgens weer.nl wordt het wat rustiger na de onstuimige dagen met opeenvolgend de stormen Dudley, Eunice en Franklin. Wel kan het maandag en dinsdag af en toe nog vrij krachtig waaien aan de kust. Vanaf woensdag wordt dat volgens weer.nl minder en wordt het een droge dag met zon. Er kan gerekend worden op temperaturen van 10 à 11 graden.