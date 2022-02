Boete voor NPO na uitzenden reclameblok in Op Zoek Naar Maria

De NPO krijgt een boete van 51.000 euro voor het uitzenden van reclameblokken in het programma Op Zoek Naar Maria, dat vorig jaar werd uitgezonden. Dat heeft het Commissariaat voor de Media bekendgemaakt.

In Op Zoek Naar Maria werd een jaar geleden een hoofdrolspeler voor de musical The Sound of Music gezocht. Tussen de optredens van de kandidaten en de daadwerkelijke uitslag plaatste de NPO een reclameblok, terwijl dat in strijd is met de Mediawet. Volgens het Commissariaat mogen programma’s van de publieke omroep geen reclameonderbrekingen bevatten.

In eerdere reeksen van Op Zoek Naar werd de zogeheten ‘sing off’ ook steeds losgekoppeld van het programma, maar werd voordat de uitslag bekend werd gemaakt in de tussentijd een ander programma uitgezonden. Dit mag volgens het Commissariaat wel.

Op Zoek Naar Maria werd begin april gewonnen door Nandi van Beurden.