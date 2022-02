Een procent minder baby’s gevaccineerd, RIVM enigszins ongerust

De vaccinatie van baby’s tegen infectieziekten als bof, mazelen, kinkhoest en polio is vorig jaar met ongeveer 1 procent afgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van voorlopige cijfers. Het lijkt er volgens het instituut op dat de coronapandemie geen grote gevolgen heeft gehad voor het Rijksvaccinatieprogramma. Toch is het RIVM er niet helemaal gerust op.

“Deze cijfers stemmen tot enige ongerustheid, dus het is belangrijk om alert te blijven. Zeker als de (lichte) daling bij baby’s in 2022 doorgaat”, klinkt het.

De coronamaatregelen hebben mogelijk invloed gehad op de opkomst voor de vaccinaties. “Hierdoor moesten afspraken voor vaccinatie soms worden verzet”, verklaart het RIVM. “Ook speelde mee dat medewerkers vaak op andere plekken werden ingezet dan voor de kindervaccinaties.”

Ook de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus kan enige invloed hebben gehad op de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), vermoedt het instituut. In de samenleving is veel discussie geweest over de coronavaccinaties.

Op de website van het RIVM wijst programmamanager Jeanne-Marie Hament erop dat het RVP al sinds 1957 bestaat en dat de vaccins “uitgebreid onderzocht, veilig en effectief” zijn. “Mijn oproep aan alle ouders is daarom: bescherm je kinderen met de vaccinaties uit het RVP.”

De totale vaccinatiegraad wordt pas later berekend. Daarvoor bekijkt het RIVM hoeveel kinderen alle vaccinaties hebben gekregen voor hun tweede verjaardag. Volgens de laatste cijfers, die vorige zomer verschenen, was 91,3 procent van de kinderen die in 2018 werden geboren volledig gevaccineerd voordat ze twee werden. Dat was 0,5 procent meer dan een jaar daarvoor.

De opkomst voor HPV-vaccinaties is afgelopen jaar gestegen. Van de meisjes die in 2008 zijn geboren, heeft 70 procent deze prik gehaald. Dat is 6 procent meer dan de opkomst in eerste instantie was onder meisjes die in 2007 zijn geboren. In die groep nam de vaccinatiegraad vorig jaar uiteindelijk wel verder toe, tot 74 procent. HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Dit virus kan verschillende vormen van kanker veroorzaken.