EU-hof: meetmethode van stoffen in filtersigaret is geldig

De huidige EU-methode om ongezonde stoffen in filtersigaretten te meten is geldig. Het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte in sigaretten die in de EU worden geproduceerd of in de handel gebracht moet dan ook worden gemeten volgens de zogeheten ISO-normen, oordeelt het Europees Hof van Justitie in een zaak over ‘sjoemelsigaretten’.

De rechtbank in Rotterdam had de hoogste Europese rechter om duidelijkheid gevraagd in een zaak die de Stichting Rookpreventie Jeugd, de gemeente Amsterdam en een aantal gezondheidsorganisaties daar hadden aangespannen. Volgens hen krijgt een roker door de ISO-methode meer gevaarlijke stoffen binnen dan wordt gemeten. Ze eisen een andere, nauwkeurige manier van meten. Ook de Nederlandse rechters hebben “ernstige twijfel” of de manier waarop het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte wordt gemeten, wel overeenkomt met wat een roker daadwerkelijk aan stoffen binnenkrijgt.

Volgens het EU-hof verwijst de Europese richtlijn “dwingend naar deze ISO-normen en wordt geen enkele andere meetmethode genoemd”. De rechter stelt alleen vast dat de ISO-methode niet in het Europees Publicatieblad is bekendgemaakt aan het publiek, zodat burgers niet kunnen weten hoe de maximumniveaus van de stoffen worden bepaald.

Volgens de klagers, die zich onder meer baseren op een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit 2018, zouden sigaretten in Nederland de drempelwaarden voor schadelijke stoffen overschrijden. In het filter van de sjoemelsigaret zitten namelijk gaatjes die bij het roken worden afgeknepen door de vingers of de lippen. Bij de machine die wordt gebruikt voor de huidige meetmethode blijven die gaatjes vrij. Daardoor wordt schone lucht aangezogen en vallen de waardes lager uit.

Het EU-hof legt de zaak weer bij de Nederlandse rechter.