Fietspad in zee verdwenen door stormen

Een fietspad bij Nieuwvliet in Zeeuws-Vlaanderen is in zee verdwenen door de stormen van de afgelopen dagen. Storm Corrie een paar weken geleden had al schade veroorzaakt door zandafslag bij het fietspad. Sinds maandag is het hele fietspad weg, aldus waterschap Scheldestromen, dat deze week de brokken asfalt gaat opruimen. Scheldestromen heeft dinsdag de ingestelde dijkbewaking in Zeeland beƫindigd.

In het noorden van het land is dinsdag nog veel wateroverlast door de hevige regenval op de kletsnatte bodem. In het gebied van waterschap Hunze en Aa’s hebben de watergangen dinsdagmorgen hun hoogste punt bereikt. Het schap heeft op verschillende plekken kades opgehoogd met zandzakken. Bij sommige scheepswerven zijn noodkeringen geplaatst. Het schap denkt dat het twee weken gaat duren voor overal weer een normaal waterpeil is bereikt.

Waterschap Rivierenland heeft ingegrepen bij de Linge, die het water uit de Betuwe moet afvoeren. De rivier staat al een halve meter hoger dan normaal. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de buurt van Gorinchem, waar de Linge uitmondt in de Merwede, mogen gemalen uit de Tieler- en Culemborger Waard beperkt spuien op de Linge. Ook de afvoer van de Linge wordt gedoseerd, aldus het schap.