Gijzeling in Apple Store voorbij, gijzelnemer in handen politie

De gijzeling in de Apple Store in Amsterdam is voorbij, meldt de politie. Na vele uren heeft de gijzelnemer het pand aan het Leidseplein verlaten en is hij in handen van de politie.

“Hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle”, aldus de politie.

Kort daarvoor was het de gegijzelde gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto.

De gegijzelde is in veiligheid gebracht, meldt de politie. Over zijn toestand is nog niets gemeld.