Een groot deel van het Leidseplein in Amsterdam is dinsdagavond afgezet en er is veel politie op de been. Volgens een woordvoerder van de politie is er iets gaande in de Apple Store daar, maar het is niet bekend wat de aard van het incident is.

Meerdere mensen melden aan AT5 schoten te hebben gehoord. Op sociale media worden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.