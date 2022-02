Het weer met Piet Paulusma: eerst kans op zon, daarna bewolkt

Vanmorgen eerst nog (even) kans op de zon. Verder toenemend bewolkt en er volgt regen met wel eens een buiig karakter. Het meest droge weer en een flink droge periode in het westen en later ook het noorden van ons land. Overdag 9 of 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. In de avond bijna overal de overgang naar droog weer met opklaringen. Vannacht ook bijna overal droog weer. In het oosten eerst nog wat regen. Vannacht 2 tot 4 graden. Later de komende nacht in het zuiden en oosten plaatselijk grondvorst en kans op gladheid.

Woensdag tot en met zondag

Woensdag een droge dag met flink wat zon en in de middag meer bewolking. Overdag 9 tot 12 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond veel bewolking en droog weer. In de nacht 4 tot 6 graden. Donderdag buien met overdag 8 tot 11 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. In de nacht een buitje met landinwaarts 2 tot 4 graden. Op plaatsen in het oosten en zuiden net wel of net geen grondvorst. Vrijdag veel bewolking en regen of later misschien natte sneeuw. Overdag 7 tot 9 graden. In de avond en nacht 0 tot +4 graden, grondvorst en gladheid met een winters buitje. Zaterdag de zon erbij en 8 tot 10 graden. In de nacht 0 tot -2 graden. Zondag veel zon en 7 tot 10 graden. In de nacht landinwaarts grondvorst en plaatselijk glad.