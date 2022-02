Minister Ollongren eerder terug uit VK wegens situatie Oekraïne

Minister van Defensie Kajsa Ollongren keert eerder terug uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de situatie in Oekraïne. Ze was daar voor overleg met een aantal ambtgenoten uit landen die samenwerken in de Joint Expeditionary Force (JEF), die geleid wordt door het Verenigd Koninkrijk. Een deel van die landen grenst aan Rusland.

De landen hebben hun “unanieme veroordeling uitgesproken voor de illegale erkenning van zelfverklaarde volksrepublieken in de Donbas-regio en de aangekondigde militaire actie van Rusland”, twitterde Ollongren. De ministers hebben volgens haar afgesproken “vanuit de hoofdsteden nauw contact te houden”. Ollongren keert dinsdagmiddag terug naar Nederland.

Naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ook IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen onderdeel van JEF. De landen zouden “informatie en ideeën uitwisselen over de veiligheid in Europa en de rol van JEF in aanvulling op de NAVO”, meldde de minister eerder. Ze noemde dat met het oog op de situatie aan de Oekraïense grenzen “nog relevanter”.