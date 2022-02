NAVO-topman niet langs bij Rutte om situatie in Oekraïne

Het bezoek van NAVO-topman Jens Stoltenberg woensdag aan premier Mark Rutte gaat niet door in verband met de situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is het programma van een NAVO-bijeenkomst in Den Haag aangepast.

De spanningen zijn hoog opgelopen door de Russische erkenning van twee afvallige regio’s in het oosten van Oekraïne. Ook stuurt de Russische regering militairen naar dit Oekraïens gebied. De EU en VS kondigden dinsdag sancties aan tegen Rusland. Volgens Stoltenberg maakt Rusland zich op voor een grote aanval op Oekraïne.