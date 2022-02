Oekraïners in Nederland maken zich grote zorgen over escalatie

In Nederland wonende Oekraïners maken zich grote zorgen over de escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, dat zegt een woordvoerder van de stichting Oekraïners in Nederland. “Iedereen heeft familie of vrienden daar, sommigen wonen in de buurt van de frontlinie. Als er geschoten wordt, weten we dat direct.”

Door de speech van de Russische president Vladimir Poetin maandag, waarin hij de twee afvallige regio’s erkende, is de angst onder Oekraïners verergerd. “Toch hebben we wel hoop”, zegt hij. Daarmee doelt de zegsman onder meer op de sancties die landen instellen tegen Rusland.

Volgens de woordvoerder willen sommige Oekraïners terug naar het land om bij het leger te gaan of hun familie te steunen. “Ook is er veel frustratie dat regelgeving het moeilijk maakt familie naar Nederland te halen.”

De stichting Oekraïners in Nederland helpt Oekraïners onder meer met integreren. Ook zamelt de stichting geld in, waar het onder andere scholen in het land mee steunt.