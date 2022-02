Rechtbank vonnist in zaak moordaanslag advocaat Schol

De rechtbank in Almelo doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen de twee mannen die worden verdacht van de moordaanslag op advocaat Philippe Schol. Hij werd op 6 november 2019 voor zijn huis in Gronau, vlak over de grens bij Enschede, op straat vijf keer beschoten vanuit een auto en overleefde ternauwernood. Het Openbaar Ministerie heeft tegen het duo celstraffen van 18 en 23 jaar geëist.

De moordpoging veroorzaakte een schokgolf – nog geen twee maanden voor de aanslag op Schol werd advocaat Derk Wiersum in Amsterdam doodgeschoten. “De rechtsstaat is hier in het geding”, zei het OM eind januari bij de onderbouwing van de strafeisen. “We kunnen en mogen niet accepteren dat de rechtsstaat een kogelwerende jas moet dragen.”

Verdachten zijn de 48-jarige Bert Jan ten V. en de 32-jarige Maikel T.T., beiden uit Hengelo. Ten V. hoorde de hoogste straf tegen zich eisen, omdat hij ook wordt verdacht van het beschieten van een sportschool in Losser een maand voor de aanslag op Schol. T.T. was daar niet bij.

Justitie ziet een verband tussen de aanslag op Schol en de beschieting van de sportschool. Een en ander zou te maken hebben met onder meer de afwikkeling van het faillissement van de sportschool. Schol trad op als curator en deed dat tevens bij faillissementen van verwante sportscholen. Bij beide geweldsincidenten is hetzelfde wapen gebruikt.

De twee verdachten kwamen een jaar na de aanslag op Schol in beeld, nadat nieuwe videobeelden waren opgedoken en een uitzending van Opsporing Verzocht tips opleverde. Het tweetal ontkent.